تحسبًا لمباراة الجزائر وبوتسوانا… تغييرات في حركة النقل بـ بوخالفة

أعلنت ولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ تدابير خاصة لضمان السير الحسن لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري بنظيره البوتسواني، يوم الخميس.

وهي المباراة المقررة على أرضية ملعب المجاهد حسين آيت أحمد بتيزي وزو، لحساب الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأفاد بيان رسمي لولاية تيزي وزو أنه سيتم غلق المحطة البرية لنقل المسافرين ببوخالفة مؤقتًا. وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 زوالًا من يوم المباراة، وإلى غاية نهاية اللقاء.

ويهدف هذا القرار إلى تأمين محيط الملعب وتنظيم حركة المرور، مع ضمان سلاسة تنقل الجماهير نحو الملعب، وتفادي أي ازدحام أو اختناق مروري في المنطقة.

تحويل مؤقت لموقف الحافلات وحرصًا على عدم تعطيل حركة المسافرين

أعلنت مصالح الولاية عن تحويل موقف الحافلات مؤقتًا إلى منطقة محاذية لمركز التكوين المهني خوجة خالد، الواقع على الطريق الوطني رقم 12 ببوخالفة.

تذكير:

الموعد: الخميس 4 سبتمبر

ساعة غلق محطة بوخالفة: 12:00 (منتصف النهار)

الملعب: المجاهد حسين آيت أحمد - تيزي وزو

المقابلة: الجزائر – بوتسوانا (الجولة 7 – تصفيات كأس العالم)