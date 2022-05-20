تحسبّا لأي طارئ.. ريال مدريد يصوّب أنظاره تجاه محرز

صوّب رئيس ريال مدريد فلوروتينو بيريز وجهته إلى الدولي الجزائري رياض محرز قصد التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع ” 90 min” نقلا عن صحفي من موقع “فوت ميركاتو”، إنّ إدارة الميرنغي تسعى للظفر بخدمات محرز في حالة واحدة. وهي الفشل في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

كما أضاف أن رئيس “الميرنغي” وضع قائد الخضر ضمن “الخطة ب”. تحسبّا لأي طارئ بخصوص قضية التعاقد مع الفرنسي التي تصنع الحدث.

يذكر أن نفس المصدر أكد أن البياسجي يُصر على بقاء مبابي في العاصمة الفرنسية باريس.

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