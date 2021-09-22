تحسن الوضعية الوبائية بمستشفى سطيف

كشف عطوي عبد النور، المدير العام لمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، أن الحالة الوبائية بالمستشفى تحسنت كثيرا.وتراجع عدد المرضى الى 29 حالة فقط بعدما وصل في ذروة الموجة الثالثة الى 188 مريضا.

وقال مدير المستشفى في حديثه إلى إذاعة سطيف، أن مشكل الآوكسجين لم يعد مطروحا وعاد التعامل العادي مع الشركة المتعاقد معها.مضيفا أنه يجري حاليا إنجاز 06 مولدات للاوكسجين بفضل المحسنين.منها بمستشفى 4 مولدات بمستشفى سعادنة وولد واحد بمستشفى الام والطفل واخر بقطب طب الاطفال.

مشيرا ذات المتحدث أن مولدات الأوكسجين لا تحل المشكل جذريا ولكنها تساهم في التخفيف في حالات الطوارئ والذروة.

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