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قناة النهار

تحسن في الوضعية الجوية بالنعامة و بشار..التفاصيل

بقلم قناة النهار
تحسن في الوضعية الجوية بالنعامة و بشار..التفاصيل
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تحسن في الوضعية الجوية بالنعامة و بشار..التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/9cgOh
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