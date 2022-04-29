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قناة النهار

تحسن في الوضعية الجوية بداية من السبت

بقلم قناة النهار
تحسن في الوضعية الجوية بداية من السبت
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تحسن في الوضعية الجوية بداية من السبت

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