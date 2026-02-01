تحسن مؤقت.. ثلوج وأمطار غزيرة بداية من الثلاثاء بهذه الولايات!

ستعرف الولايات الشمالية للوطن تحسن مؤقت في الوضعية الجوية، لتعود الأجواء الممطرة والثلوج بداية من يوم الثلاثاء.

وحسب التوقعات الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى تحسن مؤقت في الوضعية الجوية يومي الأحد والإثنين على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع بعض السحب العابرة لتتغير الوضعية الجوية بداية من صبيحة يوم الثلاثاء، أين سيدخل منخفض للضغط الجوي محمل بأمطار غزيرة وثلوج بداية بالمناطق الغربية ليلتحق بالمناطق الوسطى ثم الشرقية.

كما سيكون المنخفض الجوي محمل بثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن على غرار مرتفعات خنشلة وباتنة.

درجات الحرارة ستبقى باردة وفصلية لتتراوح مابين 6 الى 10 درجات خلال الصبيحة والليل على المناطق الشمالية. بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح من 13 الى 19 على المناطق الشمالية ومن 20 الى 32 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر فسيكون من مضطرب إلى هائج بداية من يوم الثلاثاء مع رياح قوية على طول الشريط الساحلي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور