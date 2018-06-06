تحسن مؤقت في الطقس وعودة الأمطار يوم السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تحسنا تدريجيا ومؤقتا في حالة الطقس بداية من اليوم مع عودة الأمطار بداية من يوم السبت.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الإضطراب الجوي سيكون سريعا.

مشيرة إلى أن الأجواء ستكون صافية مع بعض الضباب في الصبيحة يوم الجمعة على الولايات الغربية والوسطى مع أمطار بشرق البلاد.

لتتحسن في الظهيرة بينما على منطقة الهقار، والتاسيلي، وأقصى الجنوب والجنوب الشرقي فالأجواء مغشاة مرفوقة ببعض الأمطار.

درجات الحرارة تتراوح من 22 الى 27 درجة على الولايات الشمالية، ومن 33 إلى 45 درجة بالجنوب.

بينما يوم السبت فالأجواء تتحول إلى غائمة على الولايات الغربية والوسطى، مع أمطار مرتقبة على السواحل والولايات الداخلية.

لتتحسن خلال الليل، في حين ستكون من مغشاة الى غائمة ليلا وممطرة على الولايات الشرقية.

أما يوم الاحد فالأجواء ممطرة على الولايات الوسطى لتتحسن في الظهيرة، وغائمة وممطرة على الولايات الشرقية ليلا.