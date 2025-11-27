تحسن مؤقت في الطقس وعودة الاضطرابات بداية من الأحد!

افادت توقعات المخرجات الرقمية، أن المناطق الشمالية ستشهد تحسن في وضعية الطقس نهار الخميس والجمعة إلى غاية السبت.

في حين، سيستمر الطقس الممطر في الولايات الشرقية. وهذا كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، سطيف، تيزي وزو، بجاية، سوق أهراس، الطارف، قسنطنية. وهذا يومي الجمعة و السبت . مع تسجيل الثلوج على المرتفعات التي علوها بين 1400 الى 1500 متر بالمرتفعات الداخلية الشرقية.

كما توقعت النماذج الرقمية، قدوم منخفض جوي آخر متمثل في الثلوج والأمطار بالولايات الغربية.

فمن المرتقب بداية الأحد القادم تساقط أمطار غزيرة، في وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، الشلف، تيارت، غليزان. عين وسارة، و مشرية، النعامة، البيض. بكميات تصل أو تتعى 20 ملم محليا. وتكون أكثر اعتبارا في الولايات الوسطى الشرقية الساحلية.

