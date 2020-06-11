تحسينات جديدة بمطعم “كاترينغ” للجوية الجزائرية لتقديم وجبات ٱمنة للمسافرين

قام مطعم كاترينغ للخطوط الجوية الجزائرية بالدار البيضاء، بإدخال تحسينات من أجل تقديم وجبات ٱمنة للمسافرين.

وأفاد بيان للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن رئيس الفدرالية قام بزيارة رفقة المدير التنفيذي لمطعم كاترينغ الخطوط الجوية الجزائرية بالدار البيضاء، وكان في استقبالهم فاضل داود مدير الإستغلال بالكاترينغ من أجل الوقوف على التحسينات التي ادخلت على المنشأة من أجل حماية أفضل للمستهلك المسافر من خلال تقديم وجبات آمنة على متن مختلف شركات الطيران العاملة بالجزائر.

من جهته تمنى رئيسةالفدرالية الجزائرية للمستهلكين لكل عمال ومسؤولي هذه المنشئة بالتوفيق من أجل تجديد شهادة إيزو 22000 حسب طبعة 2018.

للاشارة، فإن هذه المنشئة هي أول مؤسسة إطعامية تحصلت على شهادة إيزو 22000 طبعة 2005.