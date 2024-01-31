تحسينا لأجهزتها الإدارية.. الفاف تنظم دورة تكوينية لصالح الأندية

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تنظيمها لدورة تكوينية لصالح الأندية المحلية، حول جواز السفر اللاعب الإلكتروني.

وحسب بيان “الفاف“، عبر موقعها الرسمي، فسيتم إطلاق هذه الدورة التكوينية خلال شهر جانفي الجاري، بإشراف نائب الأمين العام للفاف حليم جندوبي.

وأوضحت الفاف، أن هذا التكوين سيكون فرصة للأمناء العامين والمدراء الماليين للأندية لتحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التسيير الإداري.

إضافة إلى تعزيز الجوانب الإدارية والتنظيمية للأندية المحترفة في جانب حقوق التكوين و عائدات التكوين اللاعبين

كما أكدت الفاف في بيانها، أنها تسعى من خلال هذه الدورة، في رفع مستوى الاحتراف في إطار تنفيذ اللوائح المعمول بها والتكيف مع التطورات الأخيرة.

خاصة فيما يتعلق بقرارات غرفة االتعويضات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم وجواز السفر الإلكتروني للاعب.

كما ان توقيت تنظيم هذا التكوين يتزامن مع فترة التسجيل الثانية، مما يساعد على تزويد الأندية بالأدوات اللازمة لمواكبة التحديثات.

بالإضافة للمساهمة في تعزيز الإدارة الرياضية للأندية وتحسين الأداء، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بتكوين اللاعبين و الترتيبات المرتبطة بها.