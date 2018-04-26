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تحسين أداء القنوات العموميّة أولى من فتح أخرى

الوطني
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تحسين أداء القنوات العموميّة أولى من فتح أخرى
بقلم إيمان ض

أكّد وزير الإتصال، جمال كعوان، اليوم الخميس على أهمية تطوير محتوى المادة الإعلامية الوطنية، معتبرا أنّ المعركة الحقيقية في مجال الإعلام قائمة اليوم على المحتوى”.

و في ردّه على سؤال لعضو مجلس الأمة المتعلق بضرورة إنشاء قناة اعلامية مهمتها “تسويق الصورة الحقيقية للجزائر في الخارج. وإظهار مدى تمسّك الجزائر بمبادئها المتعلقة بعدم التدخل في شؤون الغير”.
واعتبر كعوان، أنّ الإنطلاق في هذا المشروع يتطلب إجراء دراسة جدوى والتأكد من فاعليته في ظلّ التنافس الشرس في هذا الميدان.
قبل تسجيله للتنفيذ في برامج لقطاع الإتصال”، مبرزا أنّه “قد يكون من الحكمة حاليا تركيز الجهد على تحسين أداء القنوات الوطنية الخمس.
بدل تشتيت الإمكانيات المتوفرة وهدرها في مسعى غير مضمون النتائج”.

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