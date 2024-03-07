تحسين الخدمات الجوية وتحديثها على مستوى 36 مطارا

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية منير شرماطي، أن المؤسسة تستغل 36 مطارا مفتوحا للملاحة الجوية. وتوظف ما لا يقل عن 3400 عاملا وتتوفر على 36 برجا لمراقبة الحركة الجوية.

قال منير شرماطي، خلال إستماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مهام المؤسسة يتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن الملاحة الجوية. بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية وضمان أمن الملاحة في المجال الجوي الوطني. أو المجال الذي يدخل ضمن اختصاص الجزائر في إطار الإتفاقات الدولية. والتنسيق مع المؤسسات المعنية بالاستغلال التقني للمطارات المفتوحة لحركة المرور الجوية. بهدف ضمان أمن الطيران ومراقبة حركة المرور الجوية.

كما شدّد شرماطي، على أهمية السهر على احترام الإجراءات والقواعد التقنية المتعلقة بحركة الطيران جوا وبرا. مضيفا أن مؤسسة الملاحة الجوية تستغل 36 مطارا مفتوحا للملاحة الجوية. وتوظف ما لا يقل عن 3400 عاملا وتتوفر على 36 برجا لمراقبة الحركة الجوية. بالإضافة كذلك إلى مركز لمراقبة الحركة الجوية في الإقليم بالجزائر العاصمة بكفاءات جزائرية 100بالمائة.

وبخصوص الأهداف المستقبلية للمؤسسة، أكد شرماطي أنها تقوم بالعمل على ضمان التغطية الكلية للمجال الجوي الجزائري بمعدات الملاحة الجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية. والمراقبة الجوية وتحسين الخدمات الجوية وتحديثها على مستوى 36 مطارا. وتطوير الموارد البشرية عبر التكوين والتأهيل والرفع من رقم أعمال المؤسسة.

كما تسعى المؤسسة إلى مرافقة المؤسسات والهيئات ذات الصلة في ترقية وتحقيق برامجها. وتحسين وتطوير الأداء باستمرار. طبقا للقوانين المعمول بها على المستوى الدولي واحترام المعايير المشروطة والتوجه نحو التنمية المستدامة للنقل والملاحة الجوية.

وخلال المناقشات دعا أعضاء اللجنة أساسا إلى بذل مزيد من الجهود وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المرجو داخل هذه المؤسسة السيادية. والرفع من وتيرة العمل وإيجاد الحلول اللازمة لمشكل تأخر الطائرات. متسائلين عن أولويات المؤسسة في الإستثمار داخل الوطن. و عن مصير نوادي الطيران بكل من ولاية قسنطينة، البليدة والجزائر العاصمة.