تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب.. محور لقاء وزير الري مع نواب عنابة

استقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر الوزارة، نواب المجلس الشعبي الوطني لولاية عنابة. كما يندرج الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب. قصد الاستماع للانشغالات المطروحة في مجال الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

في حين، حضر اللقاء، الإطارات المركزية للقطاع، والمدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، ومديري الأشغال العمومية والري لولاية عنابة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. حيث استمع الوزير إلى جميع الانشغالات المطروحة والتي صبت جلها وأساسا حول تحسين الإطار المعيشي للساكنة. من خلال تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير وإنجاز وتحديث وتهيئة شبكة الطرقات.

وقدم الوزير، خلال هذا الاجتماع، توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها. ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها من خلال وضع حيز الخدمة، تدريجيا، لمجموعة من المناقب، وإجراء دراسة. للنظر في إمكانية تزويد بعض من بلديات ذات الولاية بالماء الشروب إنطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بولاية سكيكدة.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة استفادت من البرنامج الوطني لإنجاز المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر. من خلال تأمين تزويدها انطلاقا من المحطة المستقبلية لولاية الطارف ذات طاقة إنتاجية تقدر بـ300.000 م3 في اليوم. تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية للشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر. على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، من خلال تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين وتعزيز قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب.

في مجال الأشغال العمومية، سيتم تسجيل عدة عمليات لمشاريع تتضمن صيانة وإعادة تأهيل الطرق وتحسينها، حسب الأولوية والإمكانيات المالية المتوفرة.

كما تعهد الوزير، بهذه المناسبة، بمواصلة تكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل المتاحة والتكفل الفعلي والميداني بالمشاكل المطروحة. في مجال الأشغال العمومية والري والمنشات القاعدية.