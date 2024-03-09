تحسين خدمة التزود بالماء الشروب في المدية

قال وزير الري طه دربال، أنه تم تسجيل عمليات جديدة لسنة 2024 قصد تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب في ولاية المدية، وعدد كبير من هذه المشاريع هي حاليا قيد الانجاز.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير، في مستهل زيارته إلى المدية، إلى عرض مفصل حول وضعية الموارد المائية وواقع الخدمة العمومية للمياه على مستوى الولاية قُدّم من طرف مدير الموارد المائية للولاية للوقوف على النقائص و ايجاد حلول لها، تُرتّب حسب جدول الأولويات.

كما صرح الوزير، أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على المشاريع الخاصة بقطاع الري. لا سيما المشاريع التنموية المتعلقة بالخدمة العمومية للماء الشروب خاصة ونحن على أعتاب إستقبال شهر رمضان المعظم.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لمعاينة وضعية التزود بالماء الشروب وكذا سبل ضمان استقرار هذه الخدمة. بالإضافة الى معاينة مشاريع تخص جانب التطهير وحماية المدن من خطر الفيضانات.

وبخصوص التزود بالماء الشروب، هذه الخدمة التي عرفت تذبذبا بسبب اعتماد الولاية الكبير على المياه السطحية في التموين. “سد كدية اسردون و غريب” واللذين عرفا انخفاضا محسوسا في منسوب المياه. أكد الوزير أنه ولمواجهة هذه الوضعية سخرت الدولة أغلفة مالية سنة 2023 في اطار برنامج استعجالي لصالح الولاية لتمويل مشاريع هامة من شأنها تدعيم التزويد بالماء الشروب والتخفيف من وطأة الأزمة.

كما تم تسجيل عمليات جديدة لسنة 2024 قصد تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب، وعدد كبير من هذه المشاريع هي حاليا قيد الانجاز.

وشدد الوزير على ضرورة التحكم في التسيير من أجل تطوير وتحسين الخدمة العمومية للمياه بالولاية.