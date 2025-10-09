تحسين ظروف طلبة الطب.. هذا ما قاله وزير التعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن “طلبة العلوم الطبية تحصلوا على مصاريف التربص لأول مرة طبقا للنظام الجديد المعمول به”.

كما ذكر الوزير في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية “تخصيص 5095 منصب مالي في إطار المسابقة الوطنية الخاصة بالأطباء المقيمين. والتي ستنظم نهاية شهر أكتوبر الجاري، أي بزيادة تقدر ب34.54 بالمائة مقارنة بسنة 2022”.

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الجامعية، أبرز الوزير “جملة الاصلاحات التي طالت هذا المجال خلال السنتين الأخيرتين. من خلال اعتماد الرقمنة وترشيد النفقات وتحسين جودة الإقامة والإطعام والنقل.