تحصيل أزيد من 100 مليار دج من التهرب الضريبي في 2019

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن تحصيل ما يزيد عن 100 مليار دج في 2019، كحقوق وغرامات ضد المتهربين ضريبيا.

وأورد الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، إن عمليات الرقابة التي انجزت في 2019 افضت عن تحصيل مبلغ اجمالي قدره 100.123.988.510 دج.

وهو ما يشكل زيادة بـ 27 بالمائة، مقارنة مع سنة 2018، يضيف الوزير.

وأشار بن عبد الرحمان، إلى أنه من الممكن تحصيل ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ بعد وضع حيز الخدمة نظام المعلومات الجديد.

وفي ذات السياق، أطلقت المديرية العامة للضرائب مشروعا ضخما لمراجعة مخطط استغلال ومعالجة المعلومات الجبائية، حسب ما كشف عنه الوزير.

واعترف الوزير بصعوبة تقييم الحجم الحقيقي للتهرب والغش الجبائيين بسبب وجود الفضاء الموازي، وكون المكلفين بالضريبة العاملين في هذا القطاع غير مسجلين لدى المصالح الجبائية.