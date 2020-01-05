تحصيل 965 مليار دينار من الإرادات الجمركية خلال 11 شهرا من 2019

كشفت مدير الدراسات بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية صيد العربي، اليوم الأحد، تحصيل 965 مليار دينار جزائري من الإرادات الجمركية خلال 11 شهرا من سنة 2019.

ويرى العربي لذي استضافته من برنامج “ضيف الصباح”، للقناة الإذاعية الأولى، أنه من المترقب ان يرتفع هذا الرقم الى 1000 مليار دينار، مع ضبط الحصيلة النهائية التي سيتم الإعلان عنها في 26 جانفي بمناسبة اليوم العالمي للجمارك.

وأفصح ذات المسؤول ، “بمقارنتنا لهذا الرقم خلال نفس الفترة من سنة 2018 التي بلغت فيها الإيرادات 913 مليار دينار، فإننا نسجل زيادة % 6 وهذا يعتبر مؤشرا ايجابيا”.

وأضاف أن من ابرز عوامل تحسين هذه التحصيلات إدخال رسوم جديدة منها الرسم الإضافي الوقائي الذي تم تطبيقه فعليا.

وحسب المتحدث، فقد وجهت الجمارك 120 مليار دينار، للخزينة العمومية من الأموال المودعة خلال 8 أشهر من سنة الماضية.

ومن المترقب أن يصل هذا العدد الى 200 مليار دينار مع ضبط الحصيلة النهائية.

واعتبر هذا الأخير، أن هذه الخطوة تعد جريئة لتصفية كل الحسابات وعدم ترك الاموال نائمة.