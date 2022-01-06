تحصّل على معدل سيء وهو مقبل على شهادة مصيرية

أنا في قمة الحسرة والأسى فأكبر أبنائي وهو مقبل على إجتياز شهادة البكالوريا حيث تحصل على معدل جد سيء في الفصل الأول وأنا التي كنت أظنه يجتهد ويكدّ في المراجعة. بيد أن النقاط التي نالها في الإمتحانات عكست تهوره كذلك عدم إهتمامه بمسألة البكالوريا.

أريد أن أفرح في نهاية السنة، كما أنني لا أريد أن اضغط على إبني عله يتهور ويهمل دراسة مرة واحدة.

أم صهيب من تيسمسيلت

الرد:

أختاه، قلقك في محله وكأي أم على وجه الأرض، فمناك أن يكون إبنك من الناجحين، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بشهادة البكالوريا التي يعتبر النجاح فيها ذو طعم خاص ومميز.

تحصّل على معدل سيء وهو مقبل على شهادة مصيريةوحتى تكوني على بينة من الأمر، فعليك أولا أن تعرفي نوايا إبنك، وإن كان يريد النجاح، ام أنه يتعمّد عدم الإجتهاد ولا يأبه للسيئ من العلامات، وبذلك فهو غير مهتم بالشهادة المصيرية التي من شأنها أن تفتح له أبواب التألق وبناء الذات .

لا تتعاملي مع إبنك كمثل الرقيب والحسيب حتى لا تضيقي عليه الخناق،كما عليك أن تتقربي منه وتحسسيه من أنه أملك في الدنيا حتى يكون لك السند مستقبلا.