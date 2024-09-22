تحضيرات استقبال الطلبة في الإقامات الجامعية

قام المكلف بتسيير شؤون الإدارة العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، قريشي مراد، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمختلف الإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجزائر شرق للوقوف على استقبال الطلبة.

وحسب بيان للديوان الوطني للخدمات الجامعية، شهدت اليوم مختلف الاقامات الجامعية عبر الوطن. استقبال الطلبة في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط.

وقد كان للبرفيسور قريشي مراد، زيارة تفقدية للمدينة الجامعية العاصمة لمختلف الاقامات الجامعية. وكانت البداية من مديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق. حيث حرص على الاطلاع عن كثب على سيرورة العملية لضمان سيرها بسلاسة.

وقام قريشي مراد بالتفاعل المباشر مع الطلبة، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم.

وأكد البيان، أن هذا التواصل لم يكن مجرد مجاملة، بل كان تعبيرًا عن اهتمامه الشخصي بجودة الخدمات المقدمة والبيئة التعليمية التي يعيش فيها الطلبة.

كما أكد على أهمية توفير كل الظروف اللازمة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة للإدارة العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، والتي تسعى لتقديم أفضل تجربة ممكنة للطلبة.

ويأتي ذلك، من خلال تحسين مرافق الإقامات الجامعية وتقديم دعم نفسي واجتماعي للطلبة أثناء فترة دراستهم.

كما يُظهر هذا التوجه التزام الدولة بتعزيز حقوق الطلبة وتوفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة.

كما أعرب البروفيسور قريشي مراد، في ختام زيارته، عن تفاؤله بمستقبل الطلبة الجدد.

مؤكدا على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين كافة العمال والمصالح لضمان نجاح العملية التعليمية.

كما دعا قريشي، الطلبة إلى استغلال الفرص المتاحة لهم وتبادل الخبرات مع بعضهم.