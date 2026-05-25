تحضيرات “الخضر” تنطلق نحو مونديال 2026

دخل المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الاثنين، مرحلة جديدة من التحضير لكأس العالم 2026، بعد وصول اللاعبين تدريجيًا إلى مركز سيدي موسى لبدء التربص التحضيري، وسط أجواء جدية وتركيز كبير داخل الطاقم الفني.

ومن المرتقب أن يكشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في المونديال يوم الأحد المقبل.

وبرمج الاتحاد الجزائري لكرة القدم مباراتين وديتين قويتين، إذ يواجه المنتخب الوطني نظيره الهولندي يوم 3 جوان بمدينة روتردام. قبل أن يلاقي منتخب بوليفيا يوم 10 جوان بمدينة كنساس الأمريكية، في اختبارين مهمين قبل دخول أجواء المنافسة العالمية.

وسيكون المنتخب الوطني الجزائري، على موعد مع خوض نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة. إذ يستهل أبطال إفريقيا 2019 مشوارهم بمواجهة الأرجنتين يوم 17 جوان بمدينة كانساس سيتي الأمريكية. قبل ملاقاة الأردن يوم 23 جوان بمدينة سان فرانسيسكو، ثم اختتام دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 من الشهر ذاته بمدينة كانساس.