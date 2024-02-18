تحضيرات رمضان 2024.. تخزين الثوم بهذه الطريقة يسبب التسمم

مع اقتراب شهر رمضان 2024 تبدأ السيدات في تخزين بعض الأطعمة والتحضيرات من خلال تجميد بعض المواد.

ويعد الثوم جزء أساسي من تحضيرات رمضان، نظرًا لأنه مكون هام في العديد من الأطباق. وتوجد العديد من طرق تخزين الثوم، لكن هناك طريقة قد تؤدي للإصابة بالتسمم الغذائي.

ويعد تخزين الثوم في الزيت طريقة خاطئة للتخزين، إذ حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. من تخزين الثوم في الزيت لأنه يسبب خطر بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم، أو التسمم الغذائي. لأن الثوم من الخضروات منخفضة الحموضة، وعند تخزينه في الزيت في ظروف تعليب منزلية غير مناسبة. يمكن أن يدعم نمو التسمم الغذائي.

وأدرج تقرير صادر عن جامعة كاليفورنيا الرطوبة ودرجة حرارة الغرفة ونقص الأكسجين. والظروف منخفضة الحموضة كعوامل تسمح بنمو التسمم الغذائي. إذ لا يدوم الثوم لفترة طويلة بمجرد فرمه. لذا من الأفضل فرمه فقط بالقدر الذي تحتاجه لوصفة معينة.

لكن إذا تم تقطيع كمية كبيرة من الثوم يمكن تخزين الثوم المفروم في كيس محكم الغلق. أو في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة، مع ضرورة التخطيط لاستخدامه بسرعة، خلال يومين أو ثلاثة أيام.

ويمكن لربة المنزل أيضًا تخزين الثوم المفروم في وعاء به رذاذ من زيت الزيتون. لكن من الضروري وضعه على الفور في الثلاجة أو الفريزر لتجنب خطر التسمم الغذائي. والذي يمكن أن يحدث في درجة حرارة الغرفة.

كما أوصت وزارة الزراعة الأمريكية بحفظ الثوم في الزيت لمدة لا تزيد عن 7 أيام في الثلاجة.