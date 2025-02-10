تحضيرات شهر رمضان.. مجمع “أغروديف” يطلق تخفيضات تصل إلى 15 بالمائة

عقد وزير الصناعة، سيفي غريّب، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مسؤولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية “أغروديف” بجميع فروعها، والشركة القابضة “مدار” عبر فرعها المتخصص في الصناعات الغذائية والفلاحية.

وخلال هذا اللقاء، تم عرض البرنامج التمويني، التدابير والتحضيرات الأخيرة للشركتين القابضتين لشهر رمضان، كلٌ في مجال اختصاصه، للمساهمة في ضمان وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال هذا الشهر.

وشدّد غريّب، على ضرورة الالتزام بالبرنامج المسطر من حيث آجال التموين والجودة. للمساهمة في تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك بصفة متواصلة وبأسعار معقولة، تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن.

كما أكد غريّب، على ضرورة تعزيز حضور “أغروديف” في الأسواق الجوارية ومضاعفته.

وسيشرع مجمع “أغروديف”، ابتداءً من 15 فيفري، في تسويق منتجاته في 167 سوقاً جوارية. تضاف إلى نقاط البيع الخاصة بالمجمع والمقدر عددها بـ 420، والمساحات الكبرى، وبتخفيضات تصل إلى 15 بالمائة.