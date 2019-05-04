تحضيرات مكثفة في قطاعات التربية..التكوين والتعليم العالي للدخول الاجتماعي المقبل

يعرف كل من قطاع التربية، التكوين والتعليم العالي، تحضيرات مكثفة، لاستقبال الدخول الاجتماعي المقبل.

وفي هذا الصدد، كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تم تكليف لجنة لمتابعة تفاصيل تحضيرات الدخول المدرسي المقبل.

من جانبه، أفاد وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، أنه تم استلام 34 مؤسسة جديدة على المستوى الوطني، بالإضافة لوجود 709 مؤسسة خاصة، ليصبح عدد المؤسسات مراكز التكوين المهني عددها اجمالا 1998.

أما قطاع التعليم العالي، فقد كشف الوزير، الطيب بوزيد، أنه تم تسليم عديد مرافق، لاستقبال 110 آلاف طالب جديد.

وتعكف الوزارات الوصية، على إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، واستقبال التلاميذ والطلبة في ظروف جيدة، قصد ضمان موسم دراسي ومهني ناجح.