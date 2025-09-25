تحضيرات مكثفة لمباراة الجزائر – أوغندا بملعب حسين آيت أحمد

في إطار التحضيرات للقاء المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الأوغندي، المقرر يوم 14 أكتوبر على الساعة 17:00 بملعب حسين آيت أحمد ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، استقبل والي ولاية تيزي وزو، السيد أبوبكر الصديق بوستة، وفداً من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الأمين العام، السيد نذير بوزناد.

الاجتماع الذي ترأسه الوالي بحضور مدير الشباب والرياضة للولاية، عزيز طاهير، وممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، خُصص لمناقشة الجوانب اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان السير الحسن لهذه المواجهة المنتظرة.

عقب ذلك، تنقل الوفد الفدرالي إلى ملعب حسين آيت أحمد لعقد اجتماع تنسيقي ثانٍ مع مسؤولي الملعب، قصد الاطمئنان على استكمال كافة الترتيبات.

الأمين العام للفاف عبّر عن ارتياحه للجهود المبذولة من جميع الأطراف، مثمنًا التزام السلطات المحلية وانخراطها في إنجاح الحدث، على غرار المباريات السابقة التي احتضنها الملعب.