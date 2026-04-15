تحضيرات موسم الحج: يوم تكويني لفائدة البعثة الطبية

تُنظم وزارة الصحة، غدا الخميس يوما إعلاميًا تكوينيًا.لفائدة أعضاء البعثة الطبية المتوجهة إلى البقاع المقدسة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج 1447 هجري.

وسيحتضن المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بحسين داي بالعاصمة هذا اللقاء، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حيث سيجمع مختلف الإطارات الطبية. وشبه الطبية المعنية بتأطير الحجاج الجزائريين خلال أداء المناسك.

ويهدف هذا اليوم التكويني إلى تعزيز جاهزية الفرق الطبية. من خلال تقديم توجيهات. وإرشادات صحية وتنظيمية، إلى جانب استعراض أهم التدابير الوقائية والخدمات الطبية. التي سيتم توفيرها للحجاج، بما يضمن التكفل الأمثل بصحتهم وسلامتهم طيلة فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.

كما يشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء البعثة. والوقوف على مختلف التحديات المحتملة وسُبل التعامل معها. في سياق الحرص. على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.