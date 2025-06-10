تحضيرات موسم المخيمات الصيفية 2025..حيدواي يترأس لقاءً تنسيقيا

ترأس وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي. لقاءً تنسيقيا تمحور حول التحضيرات الجارية لموسم المخيمات الصيفية 2025.

وحسب بيان للوزارة يندرج هذا اللقاء ضمن “جهود الوزارة الحثيثة لتطوير المضمون والمحتوى العام للمخيمات الصيفية 2025. فضلا عن السعي الدؤوب لتوفير بيئة آمنة، تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب, عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة”.

وتأتي هذه التدابير “حرصا على تنظيم موسم صيفي نوعي وآمن. يلبي تطلعات الجيل الجديد, في كنف التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة”.

وفيما يخص الجانب التنظيمي واللوجيستيكي، أكد الوزير على “أهمية المتابعة اليومية لنشاطات جميع المراكز الخاصة باستقبال الأطفال ووضع كافة التدابير لضمان راحتهم”، كما عبر عن ارتياحه للوتيرة التي تسير عليها التحضيرات، حاثا على إشراك الكفاءات والشباب المؤثرين والأطفال واليافعين المتميزين من أجل “تفجير طاقاتهم ومواهبهم”.

كما تم بالمناسبة التطرق إلى آخر اللمسات المتعلقة بمحاكاة حفل الافتتاح لموسم المخيمات الصيفية. وضبط جميع الجوانب التنظيمية المتعلقة به.