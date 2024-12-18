تحضيراً للطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الوطني.. زيتوني يقوم بزيارة إلى قصر المعارض “صافكس”

قام وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى قصر المعارض “صافكس”.

ويأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الوطني.

وحسب بيان الوزارة، فقد اطلع الوزير على التحضيرات النهائية لهذا الحدث الاقتصادي الهام. المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض الصنوبر البحري.