تحضيرا لألعاب البحر المتوسط.. وفد برلماني يعاين المنشآت الرياضية بمعسكر

إستقبل نهار أمس، عبد الخالق صيودة والي معسكر، وفد برلماني عن لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني، بالقاعة الشرفية بمقر الولاية.

وجاءت زيارة الوفد البرلماني، بهدف معاينة المنشآت الرياضية بالولاية معسكر. وخاصة من أجل الوقوف على مجريات التحضير لاحتضان المركب الرياضي بسيق، كمرفق مخصص لألعاب البحر المتوسطية.

وفي كلمة له، أكد الوالي أن قطاع الشبيبة والرياضة بمعسكر، عرف قفزة نوعية في هذا المجال. الشأن الذي عزز الثقة بين الإدارة والمواطن. زيادة على وتيرة إنجاز المشاريع في ظرف قياسي جدا.

كما عرض المسؤول التنفيذي الأول على الولاية، نبذة عن مجمل القطاعات و المؤهلات، التي تزخر بها الولاية. من ضمنها المشنأت الرياضية والأماكن السياحية وغيرها.

كما طرح أيضا، على اللجنة، أهم الإنشغالات التي من شانها أن تعيق نجاح تظاهرة الالعاب البحر المتوسط بمعسكر. أبرزها عدم تخصيص ميزانية استثنائية لتنظيم ألعاب البحر المتوسط بسيق.تتمثل في مشاريع للتحسين والتهيئة الحضرية، التي ستساهم من الحركة الإقتصادية والسياحية للمنطقة.

بالإضافة إلى عدم تخصيص مناصب مالية للمركب الرياضي لسيق. حيث قدرت تلكفة انجازه بغلاف مالي بنحو 246 مليار ويحتاج إلى توظيف اكثر من 100 منصب شغل.

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