تحضيرا لإستقدامه.. كشافو عملاق لندن يُتابعون بن رحمة

لم يمر تألق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، منذ بداية الموسم الجاري، مرور الكرام على كبار الأندية في البريميرليغ الإنجليزية.

وكشفت جريدة “دايلي مايل”، بأن كشافي تشيلسي قاموا بمتابعة الجناحة الطائر في المُباريات الماضية لـ”شامبينشيب”، ورفعوا تقارير إيجابية بشأنه لإدارتهم.

ووفقا لذات المصدر، فإن مُسيري “البلوز”، يعتزمون دخول سوق التحويلات الشتوي، بقوة بعد إلغاء العقوبة التي كانت مفروضة عليهم سابقا.

وسيكون الفريق اللندني، مُستعدا لتوفير قيمة الـ30 مليون أورو التي يشترطها برينتفورد لبيع عقد نجمه الأول، خلال شهر جانفي الداخل.