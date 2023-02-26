تحضيرا لامتحان تقييم مكتسبات التلاميذ.. تكوين أساتذة السنة الخامسة إبتدائي

سيخضع أساتذة أقسام السنة الخامسة إلى تكوين من قبل المفتشين بداية من السبت 4 مارس المقبل. تحضيرا لامتحان تقييم مكتسبات التلاميذ.

وحسب تعليمة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فقد أرسل مدراء التربية إلى مفتشي التعليم الإبتدائي من أجل تنظيم ملتقى تكويني تحضيرا لامتحان تقييم مكتسبات التلاميذ.

وجاء في نص التعليمة، أنه وفي إطار التحضير لامتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الإبتدائي الذي يهدف إلى تقييم مكتسبات التلاميذ انطلاقا من الكفاءات المستهدفة. وبالتالي سيمنح للتقويم البيداغوجي بعدا أوسع وأشمل كونه تقييما تشخيصيا ذا بعد تكويني.

كما دعا مدراء التربية من المفتشين القيام بأنشطة تحسيسية توعوية تخص كل الفاعلين والمتدخلين في العملية. مع مباشرة تكوين أساتذة السنة الخامسة ابتدائي من السبت 4 مارس 2023، والسبت والأحد 11 و12 مارس 2023. وكذا السبت والأحد 18 و19 مارس 2023.

وقصد ضمان تحقيق كامل الأهداف التربوية المرجوة، سيتم تتبع الأيام التكوينية بتدريب تلاميذ السنة الخامسة إبتدائي بداية من 9 أفريل 2023 و ذلك من أجل تحضيرهم للإمتحان.

كما دعت مديريات التربية إلى إيلاء أهمية بالغة للعملية لما تتطلبه من تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين. والإلتزام بآجال تنفيذ مختلف العمليات من كل جانب و بكل دقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور