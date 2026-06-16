تحضيرا لحج 2027.. معاش يترأس اجتماع اللجنة القطاعية الدائمة لتنظيم الحج

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، الاثنين، بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة القطاعية الدائمة لتنظيم الحج، في إطار التحضيرات الحثيثة والاستباقية لموسم حج 1448هـ/2027م، وتجسيداً لتوجيهات وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي الرامية إلى الشروع المبكر في الإعداد للموسم المقبل.

وجرى الاجتماع بحضور المدير العام للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية الأستاذ مراد معيزة. والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أ.د الطاهر برايك، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية. والهيئات الوطنية المعنية بتنظيم وتأطير موسم الحج.

حيث خصص هذا اللقاء لدراسة مختلف الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالتحضير المبكر للموسم المقبل. تنفيذاً لوثيقة التحضيرات المبكرة المستلمة من السلطات السعودية. والتي تهدف إلى تمكين مختلف المتدخلين من الشروع في تنفيذ البرامج والخطط العملية ضمن الآجال المحددة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور