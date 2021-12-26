تحضيرا لدورة جامعة الدول العربية.. تنصيب اللجنة الفرعية للصحة

أشرف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأحد بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة الفرعية للصحة بحضور والي العاصمة أحمد ماباد. تحضيرا لدورة جامعة الدول العربية المزمع عقدها بالجزائر.

كما تتشكل اللجنة اللجنة الفرعية للصحة، من ممثلي عدّة قطاعات، وهي وزارة الدفاع الوطني، وزارة النقل، وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

كما تضم أيضا ممثل عن مديرية الأمن الوقائي برئاسة الجمهورية، ووالي ولاية الجزائر، والمدير العام للحماية المدنية. والمدير العام لمعهد باستور الجزائر.

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