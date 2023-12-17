تحضيرا لرمضان.. إجراء جديد لتموين السوق بالسلع الضرورية

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية.

وحسب بيان للوزارة، تضم هذه اللجنة، ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وحضر مراسيم التنصيب الأمناء العامون للوزارت المعنية، والمدراء العامون لقطاع التجارة وترقية الصادرات والديوان الجزائري المهني للحبوب.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في اطار جهود السلطات العليا، لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك.

كما أشار الوزير، إلى أن اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية. بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال، وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب.

هذا وستقوم اللجنة بتشكيل لجان محلية متعددة القطاعات عبر 58 ولاية، بهدف الوقوف على مدى تموين الأسواق.

وأشار البيان، إلى أن اللجنة ستعمل على التحضير المبكر لشهر رمضان الكريم. من خلال جدول للتموين المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.