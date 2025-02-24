تحضيرا لرمضان.. افتتاح أسواق جوارية عبر عدة ولايات

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن السلطات المحلية عبر ولايات الوطن أشرفت على افتتاح الأسواق الجوارية وذلك قصد ضمان وفرة المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة طيلة هذا الشهر المبارك.

وأوضحت الوزارة، أن السلطات المحلية، وقفت على جميع الترتيبات والتحضيرات ذات الصلة. والتي أكدت بالمناسبة على ضرورة السهر على توفير المواد الغذائية الأساسية ومحاربة كل أشكال الندرة المفتعلة بهدف المضاربة. وهذا استعدادا لحلول شهر رمضان الفضيل، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية.

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