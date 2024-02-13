تحضيرا لرمضان.. هذه أهم تعليمات وزير الشؤون الدينية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية الخاصة بتحضيرات شهر رمضان المبارك. موجهة لفائدة الإطارات المركزية والمحلية للوزارة.

وأكد بلمهدي، على “ضرورة تكثيف كل الجهود استعدادا لحلول الشهر الفضيل”. وضبط التحضيرات لضمان أفضل تأطير ممكن لهياكل القطاع. لاسيما عبر المساجد التي تعرف إقبال كبير خلال هذا الشهر الكريم.

كما دعا في هذا الخصوص، إلى توفير المصاحف بالتعداد الكافي وتهيئة بيوت الوضوء ومحيط المساجد. استعدادا لإقامة صلاة التراويح. ولضمان أفضل استقبال للمصلين بالتنسيق التام والمتواصل مع السلطات المحلية.

في حين، أسدى وزير الشؤون الدينية، جملة من التعليمات في سياق الورشات المعتمدة خلال هذه الندوة. والتي تمحورت حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم الشعائر الدينية والأنشطة المسجدية، الروحية والثقافية والإعلامية منها. وكذا النشاط الاجتماعي والخيري.

وحثّ الوزير على “ضرورة التجند والحرص على تقديم خطاب ديني جامع معتدل يتناسب مع روحانية الشهر الفضيل”. لافتا إلى “إيلاء الاهتمام اللازم بالجانب الخاص بالأنشطة و المسابقات العلمية والقرآنية والثقافية. لاسيما أن الشهر الكريم سيتزامن -كما قال- مع حلول العطلة المدرسية “.

كما شدد في نفس السياق، على “مضمون الرسالة الإعلامية للأئمة بما يتناسب مع خصوصية شهر رمضان. على غرار مكافحة أشكال المضاربة والجشع والاحتكار، والالتفاف حول القيم الروحية التي جاء بها الدين الحنيف”.

ومن جهة أخرى، استعرض الوزير، أبرز الانجازات التي سجلت في السنوات القليلة الماضية. والتي انعكست على الأداء خدمة للشأن الديني في الجزائر. معتبرا إياها “مكاسب وجب تثمينها و حافزا لبذل مزيد من الجهود”.