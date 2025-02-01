تحضيرا لرمضان.. وزير الفلاحة يترأس اجتماعا هاما

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم السبت، اجتماع عمل لتقييم مختلف العمليات المدرجة ضمن برنامج تموين السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، في إطار التحضيرات لشهر رمضان.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض حول برنامج الضبط الخاص باللحوم البيضاء والحمراء. وكذا الخضروات مثل البطاطا، البصل، الثوم، الحبوب، البقوليات، الحليب ومشتقاته، وزيت الزيتون.

أين تم الإطلاع على الكميات المزمع ضخها في السوق خلال الشهر الفضيل سواءً المخزنة منها، المستوردة، أو المنتجات الموسمية.

وفي هذا الصدّد، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين والعمل الاستباقي المنتهج لتوفير المنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان بما يُناسب القدرة الشرائية للمواطنين.