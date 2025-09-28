تحضيرا لزيارة الرئيس تبون إلى ألمانيا.. عطاف يتحادث مع نظيره الألماني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك. محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان فاديفول.

اللقاء جاء في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما شكل فرصة لاستعراض ما يجمع الجزائر وألمانيا من حوار سياسي متميز وشراكة اقتصادية متينة. إلى جانب بحث آفاق توطيد هذه العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة. وذلك في سياق التحضير للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية إلى ألمانيا.

كما تناول الوزيران جملة من القضايا الدولية والإقليمية، على غرار الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والمُستجدات بمنطقة الساحل الصحراوي.

