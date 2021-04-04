تحضيرا لشهر رمضان.. الرئيس تبون يأمر بالمتابعة الدقيقة لاستهلاك المواد الغذائية والمخزونات تفاديا لأي نقص

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع وتيرة التحضير لشهر رمضان المبارك، والمتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون تفاديا لأي نقص.

وجاء في بيان إجتماع مجلس الوزراء، “أنه لدى عرضه للترتيبات التي اتخذتها وزارة التجارة، بما يضمن استقرار عملية التموين وتفادي المضاربة والاحتكار، أكد وزير التجارة وفرة كل المنتوجات والمواد ذات الاستهلاك الواسع، مقترحا السماح، بصفة استثنائية، للباعة المتجولين بالنشاط خلال شهر رمضان لكسر المضاربة التي يقودها بعض المحتكرين.”

وفي هذا الصدد، ألح الرئيس تبون على مايلي:

أولا: رفع وتيرة التحضير لشهر رمضان المبارك، والمتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون تفاديا لأي نقص.

ثانيا: الصرامة في تطبيق المخالفات ومحاربة التبذير، باعتماد سياسة تحسيسية أكثر نجاعة وتأثيرا.