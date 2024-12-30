تحضيرا لشهر رمضان: رفع حصة المطاحن من مادتي الفرينة والسميد بـ20%

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أنه سيتم رفع حصة المطاحن من مادتي الفرينة والسميد بزيادة إضافية تقدر بـ20%. ويأتي هذا القرار لضمان تلبية الطلب خلال شهر رمضان، والحفاظ على استقرار التموين.

كما أكد الوزير أثناء زيارته وحدة إنتاج الفرينة والسميد “أقروديف” على أهمية تعزيز نقاط بيع المواد الأساسية لمجمع اڨروديف. بما في ذلك الزيت والبقول الجافة، لتغطية احتياجات ست ولايات جنوبية، وضمان استمرارية التموين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

و أشار الوزير إلى أهمية تعزيز نقاط بيع المواد الأساسية لمجمع اڨروديف. بما في ذلك الزيت والبقول الجافة، لتغطية احتياجات ست ولايات جنوبية، وضمان استمرارية التموين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما أكد زيتوني أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق بين قطاع التجارة وقطاعي الصناعة والفلاحة أثمرت في ضمان وفرة مادتي الفرينة والسميد. عبر كامل تراب الجمهورية، مما يعكس نجاح السياسات التكاملية بين القطاعات لتحقيق أهداف التنمية.