تحضيرا لشهر رمضان .. وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية يسدي تعليمات

ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم، إجتماعا تنسيقيا خصص للتحضيرات الجارية لشهر رمضان المقبل.

وحسب بيان الوزارة الإجتماع خصص لضبط تحضيرات شهر رمضان المبارك.

كما سمح الاجتماع بمتابعة مدى تقدم تطبيق الإجراءات التحفيزية المخصصة لمنتجي سمك البلطي (التيلابيا) الصادرة في قانون المالية لسنة 2024. وكذا التدابير المتعلقة بتهيئة مناطق نشاط تربية المائيات.

وأكد الوزير، على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحسين مستمر للظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائياتي وتوفير الدعم والمرافقة اللازمين للمستثمرين في القطاع.