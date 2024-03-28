تحضيرا للإحصاء العام للفلاحة.. شرفة يترأس إجتماعا مع المدراء

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، إجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية لـ58 ولاية. من أجل مناقشة التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة 2024. وكذا تلك المتعلقة بحملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024.

كما خصص هذا الإجتماع، الذي جرى أمس الأربعاء بتقنية التحاضر عن بعد. لمناقشة مدى إستعداد المصالح المحلية لإجراء هذا الاحصاء الذي وصفته الوزارة في بيانها بالعملية المحورية.

وحسب بيان للوزارة، فقد ثمّن الوزير، مستوى التجنيد المخصص لعملية الإحصاء، وحث كافة الإطارات على المستوى المركزي والمحلي على رفع تحدي إنجاحها. مذكرا في نفس السياق بالأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد لهذا الإحصاء الذي ستبنى عليه السياسات التنموية.

كما تناول الاجتماع أيضا موضوع التحضيرات الخاصة بحملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024. حيث ألحّ الوزير على أهمية التحضير المسبق لعملية الحصاد. عبر احصاء وحشد كل الوسائل الضرورية لإنجاحها لاسيما العتاد كآلات الحصاد، و فضاءات التخزين ووسائل النقل وغيرها”.

وفي سياق ذي صلة، ثمن شرفة المجهودات المبذولة في حملة الحرث والبذر لهذا الموسم. حيث “تم تحقيق 95 بالمائة من الأهداف المسطرة في هذا الخصوص.