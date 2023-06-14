تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.. إحصاء المتوسطات والثانويات التي تحتاج الى ترميم

وجهت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بوزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية قصد موافاتها بقائمة المتوسطات والثانويات التي تحتاج الى عملية التهيئة والترميم وإعادة الإعتبار .

وحسب المراسلة التي تحوز”النهار اون لاين” على نسخة منها فإن هذه القائمة تكون مرفوقة ببطاقة فنية للأشغال الضرورية ومعدة من طرف المصالح التقنية للولاية قبل 15 جوان

وتأتي هذه العملية في إطار مخرجات الندوة الوطنية لمديري التربية بمقر وزارة التربية الوطنية، والتي خصصت لتحضير الامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان 2023.

كما تاتي هذه العملية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل وبناء على موافقة مصالح وزارة المالية على تسجيل عملية تكميلية سنة 2023.