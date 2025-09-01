تحضيرا للدخول المدرسي .. وزير التربية يتفقد قطاعه ببني عباس وبشار

قام وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، يومي السبت والأحد 30 و31 أوت 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي بني عباس وبشار، رفقة وفد وزاري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الخرجات الميدانية التي يقوم بها الوزير إلى مختلف ولايات الوطن، قصد متابعة مدى الجاهزية للدخول المدرسي 2025-2026.

وخلال زيارته لبلدية أقلي، عاين الوزير تقدم أشغال الثانوية التعويضية عبد الحفيظ سنحضري. كما وقف على مشروع إنجاز مجمع مدرسي بالحي الجديد أجماض.

وشدّد الوزير على ضرورة احترام نمطية البناءات المدرسية. وضمان تزويدها بكل التجهيزات البيداغوجية والمستلزمات الضرورية لاستقبال التلاميذ في ظروف تربوية ملائمة.

كما أشرف سعداوي، على تدشين مطعم مدرسي بمدرسة ساهل حمو - قصر أقدال، ثم وضع حجر الأساس لإنجاز مدرسة ابتدائية نوع 2 بالحي الجديد.

وأكد سعداوي، على ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز واحترام الآجال المحددة لتسليم المشاريع حتى يستفيد التلاميذ من هذه الهياكل دون تأخير.

وفي بلدية بني عباس، أشرف الوزير على تدشين المدرسة الابتدائية عثماني زيان. كما عاين مدى تقدم مشروع إنجاز ثانوية بطاقة 1000 مقعد بيداغوجي.

وبولاية بني عباس، شدّد الوزير على الاحترام الصارم لنمطية البناءات المدرسية بما يضمن تجسيد معايير عصرية وجودة عالية في الإنجاز.

وأيضا على ضرورة متابعة المشاريع وتسليمها في آجالها القانونية. وضبط الخريطة المدرسية بشكل مدروس.

ومن ثمَّ توجه الوزير إلى ولاية بشار حيث وقف على وتيرة ونوعية أشغال إنجاز متوسطة تعويضية لمتوسطة الشهيد واحدي يعيش ببلدية عرق فراج، دائرة العبادلة.

وهناك، شدّد على ضرورة احترام نمطية البناءات المدرسية وجودة الأشغال قبل تسليم المشروع. مع التأكيد على ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع التربوية.

وعاين الوزير ببشار أشغال إنجاز متوسطة قاعدة 07/200 بحي الأرصاد الجوية. وأشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مدرسة ابتدائية نوع 2 بحي 510 و330 مسكنًا بالأحياء المدمجة تغليين.

وتفقد سعداوي، مطعم المدرسة الابتدائية حجاج عبد الكريم ببشار الجديد. ودشن متوسطة قاعدة 07/300 بحي الفجر، التي أطلق عليها اسم المجاهد شبلون بلخير.

كما عاين وحدة الكشف والمتابعة والملعب المعشوشب اصطناعيًا بمتوسطة مخفي محمد بحي الدبدابة. وكذا وضع حجر الأساس لإنجاز متوسطة قاعدة 06/300 بحي 725 مسكنًا.

ليعقد بعد ذلك اجتماعًا مع إطارات مديرية التربية لولاية بشار، حيث عبّر عن تقديره لجهودهم، وشدّد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.

وخلال مختلف هذه المحطات، أكد الوزير على ضرورة تحسين ظروف التمدرس من خلال توفير منشآت عصرية مجهزة بما يلزم من مطاعم ونقل مدرسي وبما يعكس فعليا قيمة الأغلفة المالية الكبيرة التي ترصدها الدولة لهذه الهياكل. وكذا أهمية ترسيخ البعد البيداغوجي عبر مرافقة التلاميذ ودعمهم تربويًا. ووجوب المتابعة اليومية لمشاريع القطاع، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

في ختام زيارته، شدّد سعداوي، على أهمية تعزيز جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل المدرسي.

وذلك خاصة في الولايات التي لم تحقق النتائج المرجوّة في الامتحانات المدرسية الوطنية. داعيًا إلى تضافر الجهود قصد بلوغ مستويات أفضل.