تحضيرا للدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة.. عطاف يستقبل نظيره الموريتاني

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بالجزائر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد سالم ولد مرزوك.

وذلك قبيل ترؤسهما مناصفة أشغال لجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية التي تنعقد تحضيرا للدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة المقررة يوم غد.

وبهذه المُناسبة، استعرض الوزيران مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون والشراكة التي تجمع بين الجزائر وموريتانيا. وآفاق مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى تطويرها والارتقاء بها، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية التي أقرّها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تناول الطرفان، بالتشاور والتنسيق، عددا من المسائل الدولية والإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في جوارهما المباشر بمنطقة الساحل الصحراوي. وكذا التطورات المقلقة والمتسارعة التي تشهدها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.