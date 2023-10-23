تحضيرا للشتاء.. تنصيب جهاز دائم لتتبع توفير التدفئة بالمؤسسات التربوية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الأحد، ندوة وطنية، خُصّصت لمتابعة عمليات التحضير لفصل الشتاء.

وتناولت الندوة، حسب بيان لوزارة التربية، مدى جاهزية وسائل التدفئة تبعا للتوجيهات المسداة في الندوات المرئية السابقة منذ شهر مارس 2023.

وتمّ تنصيب جهاز دائم للتتبع الآني لتوفير التدفئة على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم. والسهر على معالجة النقائص إن وُجِدت بالسرعة المطلوبة. وأكد الوزير، أنه لن يُسمح بوجود مؤسسات تعليمية دون تدفئة.

وللوقاية من أخطار الغاز أحادي الكربون، وسوء استعمال الأجهزة، أمر الوزير بتنظيم حملات إعلامية تحسيسية على مستوى المدارس، بالتنسيق مع الحماية المدنية.

كما تطرّق الوزير إلى التغذية والنقل المدرسيين، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير. وتكثيف الاتصال مع جميع المتدخلين وتفعيل دورهم من أجل ضمان تقديم الوجبات الساخنة وديمومة النقل المدرسي.

وفي الختام، تطرّق الوزير إلى محاور الندوة الوطنية الحضورية التي ستُعقد نهاية شهر أكتوبر. مؤكدا على تحضير الوضعيات والمعطيات المرتبطة بها.