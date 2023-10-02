تحضيرا لمواجهة مالي.. 25 لاعبة في تربص الخضر لأقل من 20 سنة

وجّه مدرب المنتخب الوطني النسوي، لفئة أقل من 20 سنة، فريد بن ستيتي، الدعوة لـ 25 لاعبة، من أجل الدخول في تربص مغلق، تحضيرا للمواجهة المزدوجة أمام مالي، ضمن تصفيات كأس العالم.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” أن سيدات الخضر، لأقل من 20 سنة. سيدخلن في تربص تحضيري ابتداء من يوم غدا الثلاثاء 3 أكتوبر وإلى السبت 14 أكتوبر 2023 بمدينة سطيف.

مبرزة بأن التربص يدخل في إطار التحضير، للمواجهة المزدوجة أمام مالي لحساب الدور الثاني من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

كما أوضحت “الفاف” بأن مدرب منتخب أقل من 20 سنة للسيدات. فريد بن ستيتي، وجه الدعوة لـ 25 لاعبة، تحسبا للمباراتي ، حيث سيجري لقاء الذهاب يوم 8 أكتوبر. في حين سيقام لقاء العودة يوم 13 من ذات الشهر .