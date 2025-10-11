تحضيرا لموسم الحج.. لقاء توجيهي مع ممثلي الوكالات السياحية

أشرف اليوم السبت، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة، على عقد اللقاء التوجيهي لممثلي وكالات السياحة والأسفار الجزائرية المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ / 2026م.

وخُصص اللقاء الذي تم بحضور سعادة القنصل العام الجزائري محمد عالم، وأعضاء الوفد التحضيري متعدد القطاعات. لتقديم التوجيهات والتعليمات المتعلقة بإطار وضوابط عمل الوفد التحضيري بالتنسيق مع ممثلي الوكالات السياحية. قصد استكمال عمليات التعاقد ضمن الحصص المخصصة لكل وكالة، بما يضمن التحضير الأمثل للموسم.

