تحضيرا لموسم الشتاء.. OPGI البويرة تكثّف حملات التنظيف

باشرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة، حملات التنظيف تحسبا لموسم الشتاء وتفادي الفيضانات.

وبادر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة حملات لتنظيف الأحياء والبالوعات. وصيانة الاحياء السكنية عبر مختلف بلديات الولاية.

الإنطلاقة كانت من بلدية البويرة ثم سور الغزلان ثم ببلدية أمشدالة لتشمل كل بلديات الولاية. وكذا التواصل مع المستأجرين قصد الاستماع الى انشغالاتهم والتكفل بها.

العملية سخر لها الديوان كل الوسائل المادية و البشرية لانجاحها وهي متواصلة حتى تشمل كل الحظيرة السكنية المسيرة من طرف الديوان . اضافة الى المشاركة في عمليات النظافة رفقة جميع الشركاء والسلطات المحلية.