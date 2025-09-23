تحضيرا لـ “الكان”.. قمة مرتقبة بين “الخُضر” و”الأخضر” بالسعودية

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لخوض مباراتين وديتين بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر المقبل.

وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها نهاية العام الجاري.

وبحسب ما أورده موقع winwin، اليوم الثلاثاء، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم دخل في مفاوضات متقدمة مع نظيره السعودي. من أجل برمجة لقاء ودي بين “الخُضر” و”الأخضر” على الأراضي السعودية.

على أن تقام المواجهة في حال ضمان الطرفين تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم 2026. خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

ولم يتم الكشف بعد عن هوية المنافس الثاني للمنتخب الجزائري.

ويكفي “محاربي الصحراء” تحقيق الفوز على منتخب الصومال يوم 9 أكتوبر المقبل في وهران. لحسم بطاقة التأهل الخامسة في تاريخهم إلى المونديال.

بينما يواصل المنتخب السعودي مساعيه لبلوغ النهائيات عبر الملحق الآسيوي، بعدما ضاعت منه فرصة التأهل المباشر.

وتسعى الاتحادية الجزائرية لتأمين وديتين قويتين في نوفمبر، قبل دخول غمار كأس أفريقيا في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026. إذ وضعت القرعة أشبال بيتكوفيتش في مجموعة صعبة تضم السودان وبوركينافاسو وغينيا الاستوائية.