تحضيرا للشهر الفضيل.. زيتوني وكمال مولى يجتمعان مع المتعاملين الاقتصاديين

التقى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، مع المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان (CREA)، جاء اللقاء من أجل التحضير لإطلاق الحملة التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل.

وأكدت الـ CREA أنها تعول على تعبئة الجمیع من أجل النجاح وجعل شھر رمضان المبارك 2025. شھر الحفاظ على القدرة الشرائیة، وشھر الفرح لدى كل العائلات الجزائریة.

من جهتها، رحّبت كافة منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين بهذه المبادرة. مؤكدين التزامهم بضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة طيلة شهر رمضان الفضيل.